DROOGIEPIDEEMIA ⟩ Kui juba Märt Avandi tegi väga palju kokaiini, siis mis tegelikult toimub?

Samal ajal, kui Viimsis jagati kultuurikapitali aastapreemiaid, šokeeris avalikkust Märt Avandi ülestunnistus oma kokaiinisõltuvusest. Milline allegooria. 10 aastat rasket paugutamist, raskematel päevadel 3-4 grammi. Meie oma Märt, oma olemuselt rahvuslik aare, alati nii südamlik ja naljakas olnud.

Alkoholiprobleemidest oli ta varem rääkinud, aga no esimese kivi visaku see eesti näitleja või kirjanik, kes pole raskelt tina pannud. Nii ränga droogi ulatuslik kuritarvitamine on juba midagi tõsisemat, mis tõstatab küsimuse – kui juba Märt Avandi tegi väga palju kokaiini, siis mis tegelikult toimub?

Meie ypsilonis väidame, et Eesti Vabariigis on aset leidmas tõsine droogiepideemia – seda kõikides ühiskonnakihtides ja igal võimalikul moel. Me näeme sellest meedias ainult jäämäe tippu - Märt Avandi räägib oma sõltuvusest, Tigran jäi vahele kokaiini müümisega, Laura Põldvere vend suri Tais üledoosi ja Stig Rästa kirjutas raamatu, kuidas ka tema elas rokkstaari droogirohket elu, kuniks tervis järele andis. Tavaliselt kuuleb ainult politseile vahele jäänud diileritest ja varustajatest, kes on vähemus ja kellele leitakse kiiresti asendus ning droog levib tänavatel jõudsalt edasi. Droogibisness on kõige jõhkram kapitalism, sest see on reguleerimata ja ulmeliste kasumitega.

Suure tõenäosusega oli Märt Avandi seaduse silmis ka narkokurjategija – kriminaalse koguse piir Eestis on 10 inimese doosi jagu, kokaiini puhul on see 0,6 grammi puhast ainet. Neil raskematel päevadel, kui Märt vajutas 3-4 grammi kokaiini ning päeva alustades oligi Märdi taskus 4 grammi kokaiini, mille puhtuse aste oli kõrgem kui 15%, oli Märdil taskus kriminaalne koosseis. Meie oma Märdil. Meie rahvuslikul aardel.