SUVEPUHKUS ⟩ Ypsilon puhkab augusti alguseni – uus rubriik, maratonstream ja uuendatud esileht

Ilusaim kirjandus

Jaa, narkoga on igasuguseid jamasid ja kindlasti peaksid inimesed tegelema millegi tervislikumaga. Lugemine on näiteks väga tervislik asi ja kui narkot mitte teha, võib hoopiski selle tegemisest lugeda. Y-23 on kirjutanud Ypsiloni paar ilukirjanduslikku teost – lühilood sellest kuidas mendid käivad kust mekkimas ja mis juhtub siis, kui võtmed jäävad koju ning oled 39 tundi järjest üleval. Need on tragikoomilised lood elust enesest, mis on vürtsitatud ilukirjanduslike võtetega, et tungida täpselt sama sügavale sinu südamesse kui su kallis narkowennas – Sinamäe taasavaldatud lugu «Ood narkowennasele» räägib sõbrast, kes hoiab nii taskulampi, peeglit kui ka su kätt ja on alati sulle toeks. Droogid loovad ka surematuid kangelasi nagu näiteks Aimo Koivunen – esimene inimene (soomlane) maailmas, kes tegi metamfetamiini üledoosi ja põgenes seejärel suuskadel 400 kilomeetrit venelaste eest. Droogid loovad ka surematuid luuletusi nagu näiteks «torkaliblikas» – GHB toorainest GHL-st tulevad sõnad: